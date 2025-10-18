SON DAKİKA: Ankara’da Merve Ongun’u sokak ortasında öldüresiye darp etmişti! Caninin ifadesi ortaya çıktı!

"SADECE BİR TOKAT ATTIM"

SABAH, tutuklu eski sevgili Kaan Bulut'un ifadesine ulaştı. İfadesinde Merve Ongun'un yanına geldiğinde alkollü olduğunu belirten Kaan Bulut, "Merve yanıma geldiğinde alkollüydü bunu söylediğimden dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra motosiklete bindik ancak tartışma devam etti ve motordan inip tartışırken Merve benim motorumu yere devirdi. Bunun üzerine ben de onu ittim o da beni itti ben kendisine sadece bir tokat attım kendisi de bu şekilde yere düştü kafasını yere çarpmış olabilir" dedi.