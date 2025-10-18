Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Ankara’da Merve Ongun’u sokak ortasında öldüresiye darp etmişti! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
Ankara'da 25 yaşındaki Merve Ongun'u sokak ortasında vahşice darp ederek yoğun bakıma sokan eski sevgili Kaan Bulut'un polise verdiği ifadeye ulaşıldı. Gözü dönmüş saldırganın "Kaza yaptık" yalanı, güvenlik kameraları ve görgü tanıkları sayesinde ortaya çıktı. İşte caninin 'sadece bir tokat attım' diyerek kendini savunduğu o ifade ve mide bulandıran olay yeri detayları!

Ankara'da döner aldıktan sonra evine doğru ilerlerken eski sevgilisi tarafından sokak ortasında darp edilen 25 yaşındaki Merve Ongun, hastanede yoğun bakıma alındı. Olay yerindeki polislere kaza yaptık diyen eski sevgili Kaan Bulut, görgü tanıkları ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SADECE BİR TOKAT ATTIM"

SABAH, tutuklu eski sevgili Kaan Bulut'un ifadesine ulaştı. İfadesinde Merve Ongun'un yanına geldiğinde alkollü olduğunu belirten Kaan Bulut, "Merve yanıma geldiğinde alkollüydü bunu söylediğimden dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra motosiklete bindik ancak tartışma devam etti ve motordan inip tartışırken Merve benim motorumu yere devirdi. Bunun üzerine ben de onu ittim o da beni itti ben kendisine sadece bir tokat attım kendisi de bu şekilde yere düştü kafasını yere çarpmış olabilir" dedi.

"PİŞMANIM..."

Merve'nin bayıldığını görünce onu ayıltmak için müdahalede bulunduğunu ifade eden Bulut, "Kendisini kucağıma aldım ve parktaki banka yatırdım. Yüzüne su çırptım, kolonya sürdüm ayılır gibi oldu.

son-dakika-ankarada-merve-ongunu-sokak-ortasinda-olduresiye-darp-etmisti-caninin-ifadesi-ortaya-cikti-1760789185595.jpg (877×585)

Merve'yi taksi ile hastaneye götürmek istedim ancak çevredekiler kımıldatma 112'yi ara dediler. Olay yerine Polisler geldi korktum panik yaptım gelen polislere Merve ile birlikte motosikletten düştük dedim ancak polisler kamera kaydına bakınca kavga ettiğimizi anladılar pişmanım" dedi.

MERVE'NİN CEP TELEFONUNA EL KOYUP BAŞINDA SİGARA İÇMİŞ

Öte yandan Kaan Bulut'un Merve Ongun'u darp ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kaan Bulut'un, Merve'nin telefonunu elinden alıp, uzaklaştığı, genç kızın bunun üzerine motosikleti devirdiği görüldü.

son-dakika-ankarada-merve-ongunu-sokak-ortasinda-olduresiye-darp-etmisti-caninin-ifadesi-ortaya-cikti-1760789193808.jpeg (800×342)

Şüphelinin de geri dönüp Merve'ye saldırdığı anlar görüntüde yer aldı. Ayrıca şüphelinin, çevredekilerin de müdahalesiyle banka yatırılan Merve ağır yaralı halde ambulans beklerken, başında sigara içtiği görüntü de ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Ankara'da Merve Ongun'u sokak ortasında öldüresiye darp etmişti! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
