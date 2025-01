Her bir sure, insanlara Allah'ın rahmetini, merhametini ve adaletini hatırlatarak, hayatın her alanında bir ışık tutar. Meryem Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı özellikle Allah'ın kudreti, peygamberlerin hayatları ve ahiret inancı gibi konular etrafında şekillenir. Surede, Hz. Meryem'in iffetli yaşamı ve mucizevi bir şekilde Hz. İsa'yı dünyaya getirmesi detaylı olarak anlatılır. Ayrıca, Hz. Zekeriya'nın duası ve Hz. Yahya'nın doğumu gibi diğer peygamber kıssalarına da yer verilir.

Meryem Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu



Meryem Suresi 13-14-15. Ayet Arapça Yazılışı

• 13. Ayet: Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya

• 14. Ayet: Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya

• 15. Ayet: Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya

Meryem Suresi 13-14-15. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

• 13. Ayet: Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de (verdik). O, kötülükten çok sakınan biriydi.

• 14. Ayet: Anne babasına çok iyi davranırdı; zorba ve âsi değildi.

• 15. Ayet: Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selâm olsun.