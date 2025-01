Meryem Suresi, Mekke döneminde Hz. Peygamber'in (sav.) risaletinin beşinci veya altıncı yılında, Habeşistan hicretinden önce nazil olmuştur. Bu sure, Hz. Meryem (as.) ve Hz. İsa'nın (as.) kıssalarını anlatır. Her biri ders niteliğinde olan ayetleri okumanın ve benimsemenin fazileti ise oldukça büyüktür. Meryem Suresi 16-17-18 ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da Allah'ın yüceliği ve ona imanın önemi hakkında aydınlanmayı sağlar.

Meryem Suresi 16-17-18 Ayet Okunuşu

Meryem Suresi'nin 16-17-18. ayetlerinin okunuşu, aşağıda belirtildiği gibidir:

16. Ayet: "Vezkur fil kitabi Meryem, izintebezat min ehliha mekanen şarkiyya."

17. Ayet: "Fettehazet min dunihim hicaben feerselna ileyha ruhena fe temessele leha beşeren seviyya."

18. Ayet: "Kalet inni euzu birrahmani minke in kunte tekkiyya."

Bu ayetler, Hz. Meryem'in (as.) hikayesini anlatan önemli mesajlar taşır.

Meryem Suresi 16-17-18 Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi'nin 16-17-18. ayetlerinin Arapça yazılışı şu şekildedir:

Hz. Meryem'in (as.) başından geçen olaylara değinilen bu ayetlerde, Cebrail'in (as.) Hz. Meryem'e bir erkek suretiyle görünmesinden ve Hz.İsa'nın (as) doğumuyla müjdelemesinden bahsedilir.

Meryem Suresi 16-17-18 Ayet Türkçe Anlamı

Meryem Suresi'nin 16-17-18. ayetlerinin Türkçelerine bakıldığında, şu manalara geldiği görülür:

(16) Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o, evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti.

(17) Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, ona ruhumuzu gönderdik; ruh ona tam bir insan şeklinde göründü.

(18) Meryem, "Beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum! Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma)" dedi.

Bu ayetler, Hz. Meryem'in hikayesini ve Allah'ın kudretini anlamaya ve içselleştirmeye yardımcı olur.