Hz. Meryem (as.), Hz. İsa'yı (as.) Beytüllahim'de (Bethlehem) doğurmuştur. Bu doğum, mucizevi bir şekilde gerçekleşmiştir. Hz. Meryem (as.), doğum sancıları başladığında bir hurma ağacının altına sığınmış ve Allah'ın (cc.) yardımıyla Hz. İsa'yı (as.) dünyaya getirmiştir. Meryem Suresi 22-23-24. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bu anlamda bilgi vericidir.

Meryem Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu

Hz.Meryem'in (as.) Hz.İsa'yı nasıl bir şekilde doğurduğunu açıklayan Meryem Suresi'nin 22-23-24. ayetinin okunuşu şöyle ifade edilebilir:

22. Ayet: "Fehamalet-hu fentezelet bihi mekânen kasiyâ."

23. Ayet: "Feecâehal-mekhâdu ilâ ciz'in-nahleti kâlet yâ leytenî mittu kable hâzâ ve kuntu nesyen mensiyâ."

24. Ayet: "Fe nâdehâ min tahti-hâ ellâ tahzenî kad ceale rabbuki tahtaki seriyâ."

Yukarıdaki ayetler, Hz. Meryem'in (as.) Hz. İsa'yı (as.) doğururken yaşadığı zorlukları ve Allah'ın (as.) ona olan yardımını anlatır.

Meryem Suresi 22-23-24. Arapça Yazılışı

Meryem Suresi, Mekke döneminde nüzul olmuştur. Ancak, bazı tefsir alimlerine göre, 58 ve 71. ayetler Medine döneminde inmiştir. Meryem Suresi 22-23-24. ayet Arapça yazılışı ise şu şekildedir:





Hz.Muhammed'in (sav.) risaletinin ilk yıllarında indirilen Meryem Suresi, diğer peygamberlerin hayatlarında dair kesitler de içerir. 22-23-24. ayeti ise Hz. İsa( as.) ile Hz. Meryem'den (as.) bahseder.

Meryem Suresi 22-23-24. Ayet Türkçe Anlamı

Türkçe mealini merak edenler için Meryem Suresi 22-23-24. ayet meali şu şekilde yapılabilir:



(22) "Derken Meryem ona hamile kaldı, işte bu sebeple karnında bebeği ile uzak bir yere çekildi."

(23) "Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!" dedi."

(24) "Aşağısından biri ona şöyle seslendi: "Tasalanma! Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır."

Meryem Suresi'nin 22-23-24. ayetlerinde, Hz. Meryem (as.), Hz. İsa'ya (as.) hamile kaldıktan sonra karnındaki bebeği ile uzak bir yere çekildiğinden bahseder. Onun doğum sancısı başladığında, Hz. Meryem (as.) bir hurma ağacının dibine gelir ve bu zorluk karşısında, "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!" diyerek üzüntüsünü dile getirir. Aşağıdan biri ona seslenir ve "Tasalanma! Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır." diyerek onu teselli eder ve Allah'ın yardımını hatırlatır.