Kur'an-ı Kerim'e göre insan, Allah (cc.) tarafından topraktan yaratılmıştır. O, insanı şekillendirip ona ruhundan üflemiş ve böylece insan hayat bulmuştur. Bu yaratılış süreci, Allah Teala'nın kudretini ve insanın yeryüzünde yaşayan en özel varlık olduğunu kavramaya yardımcı olur. Meryem Suresi 67-68-69. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelendiğinde, ahirette kötüleri nelerin beklediği idrak edilebilir.

Meryem Suresi 67-68-69. Ayet Okunuşu

Meryem Suresi'nin 67-68-69. ayetinin Türkçe okunuşu şu şekildedir:

67. Ayet: "Evvelâ yezkuru'l-insânu ennâ halaknâhu min kablu ve lem yeku şey'â."

68. Ayet: "Fe ve rabbike le nahşurannahum ve'ş-şeyâtîne summe le nuhdırannahum havle cehenneme cisiye."

69. Ayet: "Summe le nezîanne min kulli şîatin eyyuhum eşeddu ale'r-rahmâni itiyâ."

Allah'ın (cc.) yüceliğinden, insanı nasıl yarattığından ve insanlar ile şeytanların mahşer günü toplanıp hesap vereceğinden bahseden bu ayetler, O'na karşı asi olunmaması gerektiği konusunda bir uyarıdır.

Meryem Suresi 67-68-69. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi'ni okuyan kişiye, Hz. Zekeriyya (as.), Hz.Yahya (as.), Hz.İsa (as.), Hz.Musa (as.) , Hz.Harun (as.), Hz. İbrahim (as.), Hz. İshak (as.), Hz. Yakup (as.) ve Hz. İsmail (as.) peygamberlere iman edenlerin sayısınca sevap verileceği hadislerle bildirilmiştir. Meryem Suresi 67-68-69. ayet Arapça yazılışı ise şöyle gösterilir:





Meryem Suresi 67-68-69. ayeti Arapçadan okumak ise daha fazla sevap kazandırır. Bu sureyi, 41 kez baştan sona okuyan kişinin, maddi açıdan rahatlayacağı da düşünülmektedir.

Meryem Suresi 67-68-69. Ayet Türkçe Anlamı

Meryem Suresi 67-68-69. ayeti, insanın yaratılışını ve kıyamet gününde yaşanacak olayları anlatmaktadır.

(67) "İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır?"

(68) "Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız."

(69) "Sonra her gruptan, Rahmân'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız."

67. ayette; insanın, daha önce hiçbir şey değilken Allah (cc.) tarafından yaratıldığını düşünmesi söylenmektedir. Bu ayet, insanın Allah'ın (cc.) kudretini ve yaratma gücünü hatırlaması gerektiğini vurgular. 68. ayette; Allah'ın (cc.) kıyamet gününde insanları ve şeytanları bir araya toplayacağına yemin edilir. İnsanların ve şeytanların, cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette hazır tutulacaklarını ifade eder. Bu sahne, kıyamet gününün dehşetini ve Allah'ın (cc.) adaletini kanıtlar. 69. ayette ise Allah'ın (cc.) her gruptan Rahman'a (Allah'a) en çok isyan edenleri seçip çıkaracağını belirtir. Onların en ağır şekilde cezalandırılacağını müjdeler.