Salih ve sabırlı bir peygamber olmasıyla bilinen Hz. Zekeriyya (as.), kavmi tarafından zulme uğramasına rağmen imanını hiç kaybetmemiştir. O, yaşadığı tüm zorluklara ve çektiği sıkıntılara rağmen Allah'a (cc.) olan bağlılığını ve ibadetini sürdürmekte ısrarcı olmuştur. Allah (cc.) ise onu mükafatlandırmak için bir evlat nasip etmiştir. Meryem Suresi 7-8-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bundan bahsettiği için oldukça ilgi çekicidir.

Meryem Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi olan Meryem Suresi'nin 7-8-9. ayetlerinin okunuşu şu şekildedir:

7. Ayet: "Yâ Zekeriyyâ innâ nubesshiruke bi gulâmin ismuhu Yahyâ lem nec'al lehu min kablu semiyyâ."

8. Ayet: "Kâle rabbi ennâ yekûnu lî gulâmun ve kâneti'mrâetî âkiren ve kad beleğtu minel kibari itiyyen."

9. Ayet: "Kâle kezâlike kâle rabbuke huve aleyye heyyinun ve kad halaktuke min kablu ve lem tekü şey'en."

Bu ayetler, Hz. Zekeriyya'nın (as.) Allah'tan bir evlat istemesi ve Allah'ın ona Hz. Yahya'yı (as.) müjdelemesi ile ilgilidir.

Meryem Suresi 7-8-9. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi'nde, Hz. Meryem'in (as.) mucizevi bir şekilde Hz. İsa'yı (as.) doğurması, Hz. Zekeriyya'nın (as.) Allah'a (cc.) olan duası ve Hz. Yahya'nın doğumu gibi birtakım olaylar anlatılır. Peygamberlerin hayatlarından kesitlere yer veren surede, Allah'ın (cc.) ne kadar kudret ve rahmet sahibi olduğu gözler önüne serilir. Meryem Suresi'nin 7-8-9. ayet Arapça yazılışı ise şöyle:





Meryem Suresi'nin 7-8-9. ayette, Allah'ın (cc.) yaşlı olan Hz. Zekeriyya ile kısırlığı olan karısını bir evlat ile müjdelemesinden bahsedilmektedir.

Meryem Suresi 7-8-9. Ayet Türkçe Anlamı

Meryem Suresi'nin ne anlama geldiğini merak edenler için Türkçe mealleri şu şekilde:

(7) "Allah buyurdu ki: "Ey Zekeriyyâ! Biz sana Yahyâ adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik."

(8) "Zekeriyyâ, "Rabbim!" dedi. "Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?"

(9) "Orası öyle" dedi ve buyurdu ki rabbin: "O bana kolaydır; daha önce, sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım."

Yukarıdaki ayetlerde, Allah'ın (cc.) kudreti ve mucizeleri vurgulanmaktadır. Hz. Zekeriyya (as.), yaşlı ve karısı kısır olduğu halde Allah'tan (cc.) bir evlat istemiştir. Allah (cc.), ona Yahyâ (as.) adında bir oğul müjdelemiştir ve bu ismin daha önce kimseye verilmediğini belirtmiştir. Hz. Zekeriyya (as.), bu duruma şaşırmış ve nasıl olabileceğini sormuştur. Allah (cc.) ise, her şeyin O'nun için kolay olduğunu ve daha önce Hz. Zekeriyya'yı (as.) yoktan yarattığını hatırlatarak, bu mucizenin de gerçekleşeceğini bildirmiştir. Bu ayetler, Allah'ın sınırsız gücünü ve insanların dualarına olan cevabını göstermektedir.