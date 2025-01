Allah Teala, sonsuz merhamet ve rahmet sahibi olduğundan dolayı günah işleyenlere belli bir mühlet verir. Bu süre zarfında, onların tövbe etmelerini sağlamak için bazı uyarılar da gönderir. Bunu göremeyenleri ve günahlarında ısrarcı davrananları ise oldukça acıklı bir ahiret hayatı beklemektedir. Meryem Suresi 82-83-84. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sayesinde Allah'ın (cc.) cezalandırmada neden aceleci davranmadığı anlaşılabilir.

Meryem Suresi 82-83-84. Ayet Okunuşu

Hz.Meryem'in (as.) Hz. İsa'yı (as.) doğururken çektiği sıkıntılardan, Hz. Zekeriya' nın duasından (as.) ile Hz. Yahya'nın doğumundan (as.) bahseden Meryem Suresi'nin 82, 83 ve 84. ayetlerinin okunuşu şöyle gösterilebilir:

82. Ayet: "Kellâ! Seyenkurûne bi'ibâdihim ve yekûnûne aleyhim diddâ."

83. Ayet: "Elem tera ennâ erselnâ'ş şeyâtîne alel kâfirîne te'uzzuhum ezza."

84. Ayet: "Felâ te'cel aleyhim innemâ na'uddü lehum addâ."

Yukarıda okunuşları verilen Meryem Suresi 82-83-84. ayette, günahkarların yoldan sapmalarına karşın Allah'ın (cc.) onlara gösterdiği sabırdan ve merhametten bahsedilir.

Meryem Suresi 82-83-84. Ayet Arapça Yazılışı

Anlamı ve tefsiri kadar Arapça yazılışı da bir o kadar önemli olan Meryem Suresi'nin 82-83-84. ayetin Arapçası şu şekildedir:





Bu Arapça ayetlerde, insanoğlunun ömrünün kısalığından, günlerinin sayılı olduğundan, er ya da geç öleceğinden ve dünyada yaptıkları yüzünden sorguya çekileceğinden bahsedilir. Allah'a (cc.) inanmayanların, güç sahibi olmak için başka varlıklardan veya putlardan medet umanların ise büyük bir yanılgıya düştükleri bildirilir.

Meryem Suresi 82-83-84. Ayet Türkçe Anlamı

Mealini ve tefsirini öğrenmek isteyenler için Meryem Suresi 82-83-84. ayetin Türkçe meali şu şekilde:

(82) "Hayır, hayır! O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar."

(83) "Görmedin mi? Biz, inkârcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık."

(84) "Öyle ise onlar hakkında acele etme; biz onların günlerini sayıyoruz."

82. ayette; putların, ahirette kendilerine tapanları tanımayacakları ve onlara düşman olacakları belirtilir. Bu, putperestliğin boş, anlamsız ve bir o kadar faydasız olduğunu vurgular. 83. ayette; Allah'ın (cc.) inkarcıların üzerine şeytanları saldığı ve onları sürekli isyana teşvik ettiği belirtilir. Bu, inkarcıların şeytanın etkisinde kalarak hareket ettiğini açıklar. 84. ayette, Allah (cc.) inkarcılar hakkında acele edilmemesi gerektiğini, onların günlerinin sayılı olduğunu bildirir. O'nun adaletinin er ya da geç tecelli edeceği ifade edilir.