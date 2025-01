İslam inancına göre, Hz. İsa (as.) mucizevi bir şekilde, babasız olarak, sadece annesi Hz. Meryem'in (as.) rahminde Allah'ın (cc.) kudretiyle yaratılmıştır. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. İbrahimi dinlerde Hz. İsa'nın (as.) doğumu, Allah'ın (cc.) bir mucizesi olarak kabul edilir. Meryem Suresi 88-89-90. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okunduğunda, Hz. İsa'nın (as.) babasız bir şekilde doğduğu anlaşılır.

Meryem Suresi 88-89-90. Ayet Okunuşu

Meryem Suresi 88-89-90. ayetlerin okunuşu şu şekildedir:

88. Ayet: "Ve kâlüt-tehazerrahmânü veleda."

89. Ayet: "Lekad ci'tüm şey'en iddâ."

90. Ayet: "Tekâdüs-semâvâtü yetefattarne minhü ve tenşakkul-ardu ve tehırrul-cibâlü heddâ."

Bu ayetler, Allah'ın (cc.) çocuk edinmediğini ve bu tür iddiaların büyük bir günah olduğunu vurgular.

Meryem Suresi 88-89-90. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi'ni Arapçadan okumanın fazileti, manevi huzur ve Allah'a (cc.) yakınlık sağlamasıdır. Allah'ın (cc.) rahmetine mazhar olmak için Meryem Suresi 88-89-90. ayet Arapça yazılışı mutlaka okunmalı ve meali incelenmelidir.





Bu Arapça ayetler, Meryem Suresi 88-89-90. ayetidir. Meryem Suresi'ni Arapçadan okumak, manevi gelişim ve Allah'a (cc.) yakınlık açısından büyük bir fazilet taşır.

Meryem Suresi 88-89-90. Ayet Türkçe Anlamı

Meryem Suresi 88-89-90. ayet meali hakkında bilgi edinmek isteyenler için bu ayetlerin Türkçe anlamları şu şekilde açıklanır:

(88) "Rahmân çocuk edindi" dediler.

(89) "Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız."

(90) "Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek!"

Meryem Suresi 88-90. ayetlerde, Allah'ın (cc.) çocuk edindiği iddiasının ne kadar büyük bir yanlış ve çirkin bir iddia olduğu vurgulanmaktadır. Bu iddianın, evrenin düzenini bozacak kadar büyük bir günah olduğu ifade edilmektedir. Ayetlerde, bu iddianın göklerin çatlamasına, yerin yarılmasına ve dağların yıkılıp çökmesine neden olabilecek kadar ciddi bir durum olduğu belirtilmektedir. Bu, Allah'ın (cc.) birliğine ve eşsizliğine yapılan bir saygısızlık olarak görülmektedir. Kısacası, bu ayetler, Allah Teala'nın çocuk edinmediğini ve bu tür iddiaların büyük bir günah olduğunu güçlü bir şekilde vurguladığı için oldukça önemlidir.