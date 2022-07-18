Mesai saatleri değişiyor mu Bakan Bilgin açıkladı! Mesai saatleri değişecek mi, ne kadar olacak? – Son dakika

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamalarda mesai saatlerinin değişilmesi üzerinde tartışılması gerektiğinden bahsetti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık çalışma saatlerinin azalması, verimliliğin daha artması anlamına geliyor. Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"Çalışma biçimi başlangıçta daha da kötüydü; 10 saat. 1 Mayıs'ın arkasında o var. 1 Mayıs'ın neden bayram olduğunu her 1 Mayısta hatırlıyoruz. 10 saat kuralını yerleştirmek için Chicago'da işçiler eylem yapmışlardı.

Sonra eylemler yükselip 8 saat kabul edildikten sonra 8 saati biz normal diye algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler yani insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra artık bu 8 saat eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz lazım, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede bu 8 saatin aşağıya çekilmesine yönelik çalışmalar var.