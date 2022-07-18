Mesai saatleri değişiyor mu Bakan Bilgin açıkladı! Mesai saatleri değişecek mi, ne kadar olacak? – Son dakika

Bakan Bilgin'in mesai saatleri üzerine yaptığı açıklamalar sonrası vatandaşlar mesai saatleri düştü mü açıklamalarında bulundau. Asgari ücret ara zam, 3600 ek gösterge ve emekli - memur zammı sonrası Ak Parti'nin çalışma programında EYT ve sözleşmeli personellerin kadrolu olması bulunuyor. Bunların yanında mesai saatleri değişiyor mu sorusu da parti içinde sorulan sorular arasında. Bakan Bilgin da bu konuya açıklık getirdi. Peki, mesai saatleri değişecek mi? İşte detaylar!
MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?
Bakan Bilgin, yaptığı açıklamalarda mesai saatlerinin değişilmesi üzerinde tartışılması gerektiğinden bahsetti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık çalışma saatlerinin azalması, verimliliğin daha artması anlamına geliyor. Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:
"Çalışma biçimi başlangıçta daha da kötüydü; 10 saat. 1 Mayıs'ın arkasında o var. 1 Mayıs'ın neden bayram olduğunu her 1 Mayısta hatırlıyoruz. 10 saat kuralını yerleştirmek için Chicago'da işçiler eylem yapmışlardı.
Sonra eylemler yükselip 8 saat kabul edildikten sonra 8 saati biz normal diye algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler yani insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra artık bu 8 saat eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz lazım, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede bu 8 saatin aşağıya çekilmesine yönelik çalışmalar var.
İNGİLTERE'DE 6 SAAT KURALI
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma; bunlar devreye girecek. Bunlar kaçınılmaz. Teknoloji fiziki emeği ikame ettikçe teknoloji üretim sürecini mekandan bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olacak.
O halde bu değişimler meydana geliyor; ama yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Nedir bu sorunlar? Bir defa çalışanların güvencesini sağlamak. Yani adam uzaktan çalışıyor, iş yerine gelmiyor ama bu adamın sosyal güvenliği ne olacak, sağlık sigortası ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım."
MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
Bakan Bilgin:
"İnsanın kol gücünün yerine beyin gücü bilgisinin ikame olduğu bir çalışma ilişkileri biçimi, hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Bu konuyu ele alan iktisatçılar, sosyologlar, akademisyen arkadaşlarımızın araştırmaları; bütün bunları dikkate aldığımız zaman bu olayların bilimsel olarak nereye gittiğine dair yeterli bir bilgimiz var ama uygulamada sorunlar var.
Uygulamadaki sorunlar, ülkelerin toplumsal ilişkileri düzeyiyle ilgili devletin sosyal devlet niteliğine ne kadar sahip olup olmadığıyla ilgili problemlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim bu problemleri çözmek konusunda teorik bilgiden istifade etmemiz gerekiyor"
MESAİ SAATLERİ DÜŞÜYOR MU?
Bakan Bilgin yaptığı açıklamalarda teorik araştırmaların okunup daha sonra karar verileceğini bildirdi. Buna göre mesai saatlerinin 2023 yılında değişikliğe gidilme ihtimali göz önünde bulunduruluyor.