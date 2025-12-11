Mesaiye sürekli erken başlamak işinden etti

İspanya'da 22 yaşındaki bir kadın, çalıştığı ofise sürekli erken gittiği gerekçesiyle işten çıkarıldı. Alicante kentindeki bir şirkette çalışan ve ismi açıklanmayan genç kadın, yaklaşık 40 dakika önce işyerine gittiği için uyarıldı. Ancak ikazlara rağmen alışkanlığını sürdürmesi üzerine işveren, sözleşmesini feshetti. Şirket yönetimi, çalışanın ısrarcı tutumunun iş düzenini bozduğunu savundu. Yazılı ihtarlara rağmen en az 19 kez daha erken geldiği kaydedilen çalışanın işyeri ile bağı koparıldı. Mahkeme, işverenin fesih kararını yerinde buldu ve haklı feshine hükmetti.