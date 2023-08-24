Mesire alanında hafriyat kamyonu devrildi, 2 işçi yaralandı

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki bir mesire alanında hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda bulunan 2 işçi yaralandı.
Kaza, 09.30 sıralarında Maltepe fındıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki bir mesire alanının içinde meydana geldi.
İKİ İŞÇİ YARALANDI
Kazada kamyonda bulunan 2 işçi yaralandı. Sürücü Yaşar Demir ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar arkadaşları tarafından kamyondan çıkartıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.