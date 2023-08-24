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Giriş Tarihi: 24.8.2023 10:28

Mesire alanında hafriyat kamyonu devrildi, 2 işçi yaralandı

Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alandaki bir mesire alanında hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda bulunan 2 işçi yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Mesire alanında hafriyat kamyonu devrildi, 2 işçi yaralandı

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki bir mesire alanında hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda bulunan 2 işçi yaralandı.

Kaza, 09.30 sıralarında Maltepe fındıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki bir mesire alanının içinde meydana geldi.

İddiaya göre, mesire alanındaki çalışma için kum getiren Yaşar Demir idaresindeki hafriyat kamyonu kumu boşalttığı sırada devrildi.

İKİ İŞÇİ YARALANDI

Kazada kamyonda bulunan 2 işçi yaralandı. Sürücü Yaşar Demir ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar arkadaşları tarafından kamyondan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Mesire alanında hafriyat kamyonu devrildi, 2 işçi yaralandı
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