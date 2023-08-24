Mesire alanında hafriyat kamyonu devrildi, 2 işçi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.