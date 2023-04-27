Metaverse evreninde beyinden tümör alındı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yapay zekâ teknolojisi kullanılarak beyin ameliyatı gerçekleştirildi. SABAH, operasyon anını yerinde inceledi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar ve ekibi tarafından "metaverse" evreninde görüntüleme yapılarak, 50 yaşındaki bir kadın hastaya karma artırılmış gerçeklik teknolojisiyle beyin tümörü ameliyatı yapıldı.Karma sanal gerçeklik görüntüleme tekniği ile aynı röntgen görüntülerinde olduğu gibi, beyin tümörü henüz ameliyat başlamadan, özel tasarıma sahip gözlük ve mikroskop aracılığıyla izlendi. Böylece "nokta atışı" ile tümör tespit edildi. Çağlar, "Beyne en güvenli yerden girmek önemli. Hastanın beyninde muhtemelen başka bir yerden sıçramış olduğunu düşündüğümüz bir tümör vardı. Onu beyin zarının yapışık kısmının altından çıkardık" ifadesini kullandı.Dünyada sayılı merkezde uygulanan yüksek teknoloji sayesinde, minimal doku alanı üzerinden çok daha büyük tümörler kısa sürede, başarılı şekilde çıkartılabiliyor. Hastanın, hastanede kalış süresi ciddi anlamda azalıyor. Çağlar, "Teknoloji ile beynin bize hazırladığı sürprizleri adeta bir navigasyon cihazının yol göstermesi gibi görebiliyoruz.Böylece cerrah olarak sanki beynin içinde dolaşarak hastalıklı dokuyu görebilme şansı yakalıyoruz" dedi. Beyin ameliyatlarında en önemli hedefin, sadece hastalıklı dokuyu alıp beynin geri kalan bölümüne zarar vermemek olduğunu söyleyen Çağlar şunları söyledi: "Teknoloji bize iyi bir hazırlık süreci veriyor. Ameliyat sırasında da beyindeki hastalıklı doku ve damarların üç boyutlu görüntüsünü, özel VR gözlükleri sayesinde gerçek hastanın görüntüsü ile üst üste bindiriyoruz ve izleyeceğimiz yolu daha iyi görüyoruz. Sanal gerçeklik görüntülerini ileride hastanın bire bir organlarının içine düşürebilmeyi hedefliyoruz." Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da teknolojinin hastalara teşhis ve tedavide önemli imkânlar getirdiğine dikkat çekti.