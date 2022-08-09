’Meteor Şöleni’ Erciyes’te izlenecek

HEM GÖZE HEM RUHA HİTAP EDECEK

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, "Astronomi çağlar boyunca insanların merak ettiği ve öğrenmek için gayret ettiği bir bilim. Bizler de hem halkımızın muhteşem hadiseyi ışık kirliliğinden uzak bir yüksek irtifa noktasında yaşaması hem de çocuklarımızın özellikle bu gibi tabiat olaylarına olan ilgisini artırmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel bir faaliyete imza atacağız. Geçtiğimiz yıllarda da gördük ki, Erciyes Hacılar Kapı Türkiye'de bu gökyüzü hadisesinin en iyi gözlemlenebileceği bir mekân; ayrıca son yıllarda önem verdiğimiz astro fotoğrafçılık için en ideal yer. Büyükşehir Belediyemiz'in Bilim Merkezi de teknik ve bilgi donanımıyla misafirlerimize bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlayacak. Dolayısıyla hem göze, hem ruha, hem de beyne hitabeden Perseid'i birlikte izlemek üzere tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.