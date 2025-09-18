Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklar geri dönüyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu hava durumu

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR"



Üç Büyükşehir için önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu raporlarına ilişkin konuşan Abdullah Macit şu açıklamalarda bulundu:



Hafta sonunda İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları artıyor İstanbul'da. Cuma günü 23-24 derece civarlarında. Fakat hafta sonunda sıcaklıklar 27-28 dereceye kadar ulaşacak. Ankara'da yağış beklemiyoruz. Cuma günü hava sıcaklığı 21 derece. Fakat hafta sonundan hafta başına kadar sıcaklıkların 27-28 dereceye kadar yükselmesini bekliyoruz. İzmir'de yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava var. Cuma günü hava sıcaklığı 29 derece. Hafta başına kadar da 30 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz."