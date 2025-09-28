Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da bu bölgelere dikkat: Sel ve su baskını uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.
Rapora göre; yurdun büyük kesimi yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
SICAKLIKLAR 4-6 DERECE AZALIYOR
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
17 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji'nin yayımladığı raporda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA BU BÖLGELERE DİKKAT: SEL VE SU BASKINI UYARISI
Öte yandan, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu için dikkat çeken bir açıklama paylaşıldı. Sel riskine dikkat çekilen açıklamada, İstanbul'un Anadolu yakası ile kuzey kesimleri için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"29.09.2025 Pazartesi günü, öğle saatlerine kadar Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ve İstanbul'un Anadolu yakası ile kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 29.09.2025 00.00-29.09.2025 12.00"
İŞTE SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:
"Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce"
İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın ve Uşak çevreleri ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) güney kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık