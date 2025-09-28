Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da bu bölgelere dikkat: Sel ve su baskını uyarısı

İŞTE SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

"Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce"

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı