METEOROLOJİ’DEN HAVA DURUMU TAHMİNİ: Bu hafta İstanbul’da hava nasıl olacak, havalar ne zaman soğuyacak, yağmur yağacak mı?

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde Eylül ayının son haftasında yağış bekleniyor. Peki, hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, 5 Günlük hava durumu raporu!
Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre İstanbul'da Cuma ve Pazar günlerinde yağış gösteriyor.
Aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yağış tahmini yapıldı. Meteoroloji tarih vererek uyardı. Cuma ve Pazar günleri megakente yağmur geliyor ve hava sıcaklığında da 5 derecelik düşüş bekleniyor.
Meteoroloji tahminlerinde önümüzdeki günlerde yağış görülecek olan iller şu şekilde sıralandı:
Perşembe günü yağış beklenen iller:
Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Rize
Cuma günü yağış beklenen iller:
Kırklareli Kocaeli, İstanbul, Yalova, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars
Cumartesi günü yağış beklenen iller:
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars
Pazar günü yağış beklenen iller:
Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Isparta, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Bursa