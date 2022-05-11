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Giriş Tarihi: 11.5.2022 10:59

Meteoroloji'den İzmir için flaş uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

DHA
Meteoroloji’den İzmir için flaş uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji, İzmir'in 3 ilçesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bugün öğlen saatlerden itibaren İzmir'in doğu kesiminde bulunan Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

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Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Sağanak yağmurun aynı gün saat 19.00'da sona ermesinin beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji'den İzmir için flaş uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
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