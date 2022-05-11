Meteoroloji’den İzmir için flaş uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji, İzmir'in 3 ilçesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bugün öğlen saatlerden itibaren İzmir'in doğu kesiminde bulunan Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.