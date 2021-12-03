Metil alkol zehirlenmesi olduğu düşünülen kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı İsalar köyünde yaşayan 53 yaşındaki Z.B. evinde henüz berilenemeyen bir sebeple halsizlik ve görme kaybı yaşadı. Z.B. yakınları tarafından Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe hastenesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Z.B. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastenede tedavi altına alınan Z.B. yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Z.B.'nin ölüm nedeninin metil alkol zehirlenmesinden dolayı olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Öte yandan, Z.B.'ye yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni belli olacağı öğrenildi.