Haberler Yaşam Haberleri Metil alkol zehirlenmesi olduğu düşünülen kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.12.2021 17:26 Son Güncelleme: 3.12.2021 17:44

Metil alkol zehirlenmesi olduğu düşünülen kişi hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Metil alkol zehirlenmesi olduğu düşünülen kişi hayatını kaybetti

Uşak’ta halsizlik ve görme kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin ise metil alkol zehirlenmesi olduğu şüphesi üzerinde duruluyor

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı İsalar köyünde yaşayan 53 yaşındaki Z.B. evinde henüz berilenemeyen bir sebeple halsizlik ve görme kaybı yaşadı. Z.B. yakınları tarafından Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe hastenesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Z.B. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastenede tedavi altına alınan Z.B. yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Z.B.'nin ölüm nedeninin metil alkol zehirlenmesinden dolayı olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Öte yandan, Z.B.'ye yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni belli olacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Son dakika haberi: AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
SON DAKİKA | 4 yabancı kurum birden Türkiye için revizeye gitti! Güçlü gelen rakamlar sonrası harekete geçtiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Metil alkol zehirlenmesi olduğu düşünülen kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA