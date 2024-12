Metro değil korku hattı

İstanbul'un toplu taşıma sistemindeki problem her geçen gün katlanarak devam ediyor. Kentin 5 buçuk yılda çöken toplu ulaşım sistemi içinde yer alan otobüslerin, metrobüslerin, tramvay ve metroların hemen her gün yanma, arızalanma, yolda kalma ve kaza olaylarıyla vatandaşın can, mal ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor. Toplu ulaşım araçlarına erişimi sağlayan yürüyen merdiven ve asansörleri de çalıştırmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi sorunlara çözüm üretemiyor.İstanbulluların mağdur olduğu son olay ise dün sabah M5 Üsküdar- Samandıra metro hattında meydana geldi. Gün içinde binlerce vatandaşın kullandığı ve bir süre önce 5 durakta durmayarak yolculara korku dolu anlar yaşatan hatta teknik bir arıza meydana geldi. Bir anda duran metrodan yapılan uyarılarla vatandaşlar tahliye edildi. Yapılan anons ve güvenlik personelinin müdahalesi ile vagon dışına çıkartılan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Arıza nedeniyle diğer seferlerde de gecikmeler yaşanırken, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.