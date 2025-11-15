Metrobüs altında feci ölüm

Cevizlibağ'da tekerlekli sandalyeli Hüseyin C.'ye (57) metrobüs çarparak ölümüne yol açtı. Dün Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye çarptı. Ağır yaralanan Hüseyin C. ve yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K. hastaneye kaldırıldı. Hüseyin C. kurtarılamadı. Şoför İsmail B., emniyete götürüldü. İETT'den kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "13 Kasım 2025 tarihinde saat 15:30'da Cevizlibağ Metrobüs Durağında tekerlekli sandalye ile gelen bir yolcumuz, yolcu bekleme alanından metrobüs yoluna doğru hareket ederek uyarı çizgileri olan sarı ikaz çizgilerini de geçmiş ve metrobüs araç yoluna düşerek yaralanmıştır. Psikiyatri ve Parkinson tedavisi de gördüğü öğrenilen yolcumuz, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen vefat etmiştir."