Metrobüs özel günlerde FSM’yi kullanacak

İstanbul'da metrobüsler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapalı olduğu günlerde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. İBB'nin Kasım toplantısında özel günler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan bakım, onarım vb. faaliyetler sebebiyle köprü ve bağlantı yollarının trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı. Bu gibi durumlarda metrobüsün, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte FSM'den Büyükdere ve Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu güzergahını kullanması, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı ve Büyükdere'den FSM'ye bağlanarak Söğütlüçeşme'ye doğru geliş güzergahının kullanılması teklif edildi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.