Metrobüs tacizcisine 2 yıl 6 ay hapis

İstanbul'da Zincirlikuyu'dan metrobüse binen Emine T.'nin (26) yanına Muhammed H. (26) oturdu. Yolculuk esnasında şüpheli şahıs belli aralıklarla Emine T.'nin koluna değmeye başladı. Daha sonra da montuyla kamufle ettiği eliyle genç kadının bacağını okşadı ve ardından cinsel bölgesini sıkıp taciz etti. Neye uğradığını şaşıran Emine T. çığlık atarak tacizci adama yumruk attı ve çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli kişi polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde suçlamaları reddederek, Emine T.'den hoşlandığı için tanışmak istediğini söylediği, kısa süreli olarak eliyle banacağına dokunduğunu ancak bunun cinsel amaçlı olmadığını iddia etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin suçunu inkar ettiği elde edilen deliller doğrultusundan şahsın suçunun sabit olduğu kaydedildi. Şüpheli hakkında 'Basit cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkeme heyeti duruşmanın sonunda sanık Muhammed H.'nin eyleminin sarkıntılık düzeyinde kaldığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.