Metrobüs yolu tarlaya döndü: Asfalt eridi İBB seyretti

İstanbul'da sıcaklığın artmasıyla birlikte zaten bakımsız olan metrobüs hattı üzerinde asfalt erimesi de arttı. Darülaceze, Perpa ve Okmeydanı durakları arasında asfaltın yer yer çökmesi, sarsıntılı halde seyreden metrobüslerin aksamlarına zarar verirken, yolculuk eden vatandaşları da canından bezdirdi.Yolların bozulmasına aldırış etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise vatandaşın şikâyet ve sitemlerine kulaklarını tıkadı. İBB'nin duyarsızlığına isyan eden vatandaşlar, bozulan yolların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il il gezip mitingler yapan İmamoğlu'nun, seçim sonrası da CHP içinde koltuk savaşlarıyla savaşmaktan İstanbul'a hizmet etmeyi unuttuğunu belirtip, İBB'nin geçtiğimiz yıl PR malzemesi yapmaktan öte götüremediği "metrobüs yolları"nın halini gösteren fotoğraflarla sorunu gözler önüne serdiler. Metrobüslerde son derece rahatsız yolculuk yaptıklarını söyleyen yolcular, İBB'nin siyasi rant peşinde koşmayı bırakarak bu sıkıntıya acilen bir çözüm bulması ve yolları bakıma alması gerektiğini söyledi.2021 yılında da her gün yüzlerce metrobüsün durduğu Haramidere Metrobüs Durağı'nda hava sıcaklığı ve yollardaki bakımsızlık nedeniyle asfalt erimiş, zeminde kısmi çökmeler oluşmuştu.