Metrobüsler çarpıştı: 1 ölü 54 yaralı

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 54 kişi yaralandı.Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Araçlardaki yolcular kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirirken, 2'si ağır 54 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Metrobüslerde hasar oluşurken, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü. Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapıldı.Yaralıları hastanede ziyaret eden ve olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kazanın sebebi teknik olarak incelendikten sonra belli olacak. Sizin de bizim de gördüğümüz; metrobüslerden biri yolcu indirirken diğer metrobüs durmayarak arkadan çarpıyor. Çarpma neticesinde de öndeki metrobüsten inen yolcularımız sağa sola savruluyorlar" diye konuştu.