Metrodaki arıza isyan ettirdi

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nda bir araçta meydana gelen arıza nedeniyle hattaki çok sayıda araç ve içerisindeki binlerce yolcu 45 dakika mahsur kaldı. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan bir araçta dün saat 18.00 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler askıya alınırken hat üzerindeki çok sayıda araç olduğu yere çakılıp kaldı. Duraklarda oluşan kalabalıklar ve hattaki araçlarda mahsur kalan yolcular yaşananlara tepki gösterdi. Arıza yapan aracın yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından hattan çekilmesiyle metro seferleri normale döndü.Sosyal medyada, metro hattındaki arızaya ilişkin paylaşılan görüntülerde mahsur kalan yolculara sakin olmaları yönünde anonslar yapıldığı, anonsa sinirlenen yolcuların ise, "Ne sakin olması. Kapıları açın bari, hava alamıyoruz burada" diyerek tepki gösterdikleri görüldü.