Metrodaki bıçaklı saldırgandan skandal savunma! Saldırdığı kadınlardan şikayetçi oldu





"TEKME VE YUMRUK ATTI" İDDİASI

Tartışma nedeniyle metrodaki insanların araya girip kendisini tutmaya çalıştığını söyleyen Emrah Yılmaz, "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı. Karnıma geldi. Beni tutanlar olduğu için karşılık veremedim. Annesi de bana saldırıp tekme ve yumruk attı" dedi ve kendisine kadınların hakaret ile küfrettiğini öne sürdü. Hakaretlere karşılık hakaret ettiğini belirten Yılmaz, "Ben de kendimi korumak üzere bıçağımı çıkardım. Darp ve linç edilmekten kurtulmak, kapıya yönelip ortamdan kurtulmak için çıkardım. Kimseyi hedef göstererek bıçağı sallamadım ve bıçakla tehdit etmedim. 50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak adına bıçak gösterdim" dedi.

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