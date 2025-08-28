Haberler Yaşam Haberleri Metronun fren balatalarında çıkan yangın korkuttu
Giriş Tarihi: 28.8.2025 15:23 Son Güncelleme: 28.8.2025 15:34

Metronun fren balatalarında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Bağcılar'da, sefer yapan metronun fren balatalarında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Balatalarda çıkan yangın görevliler tarafından söndürülürken Metro ise Esenler'deki garaj alanına çekildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metronun fren balatalarında çıkan yangın korkuttu

Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan metrolardan birinin fren balatalarından dumanlar yükseldi. Seyir halindeyken yaşanan balata yangını
Bunun üzerine Üçyüzlü durağına sorunsuz şekilde yanaşan metrodaki yolcular tahliye edildi. Güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, istasyonu duman kapladı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Metro ise Esenler'deki garaj alanına çekildi.

Öte yandan, güvenlik görevlilerinin yangına müdahalesi, dumanın istasyona yayılması ve yolcuların istasyonda beklemesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada yayınlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Metronun fren balatalarında çıkan yangın korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz