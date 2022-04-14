Metropolün türbeleri yenileniyor! Tarihin en kapsamlı restorasyon çalışması başladı

TARİHİN EN KAPSAMLI PROJESİ

Bakan Ersoy: Tarihimize bakıldığında bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar fazla türbenin aynı anda yapıldığı ilk çalışma olacak. Bu sene sonuna kadar bu çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıp hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Hem ecdadımızın hatırasını korumuş olacağız, hem de İstanbul ve İslamiyet için önemli bir değeri kazandırmış olacağız.