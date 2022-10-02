Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid kandilinde ne oldu?

MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid kandili tarihi, 2022 yılı dini takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Rebiülevvel ayının 11. gecesi olacak olan kandilde dualar edilecek.