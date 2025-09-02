MEVLİD KANDİLİ TESBİHATI ve ZİKİRLERİ: Diyanet ile Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Salât ve selâmdan oluşan "salât-u selâm" terimi, Hz. Peygamber üzerine Allah'ın rahmet ve selamının inmesini dilemek amacıyla yapılan duaları ifade eder. "Salavât" ise, salât kelimesinin çoğul hâlidir ve Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salât eder. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzab, 33/56)

Bu nedenle Mevlid Kandili'nde salât ve selâm okumak, hem Peygamberimize olan bağlılığımızı gösterir hem de manevi bir huzur ve bereket kaynağıdır.

Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.