MEVLİD KANDİLİ TESBİHATI ve ZİKİRLERİ: Diyanet ile Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Rebiülevvel ayının 12. gecesi, Hz. Muhammed'in doğum günü olarak idrak ediliyor. Bu mübarek gecede, Müslümanlar tesbih çekerek, dualar okuyarak ve çeşitli zikirlerle Allah'ı anıyor. Bu nedenle Mevlid Kandili'nde hangi tesbihlerin çekileceği ve hangi zikirlerin okunacağı merak konusu oluyor. İşte, Diyanet'in önerdiği Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirleri…
MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ
Kandiller, sadece karanlık gecelerimizi aydınlatmakla kalmaz; manevi ışıklarıyla kalplerimize huzur ve gönüllerimize ferahlık verir. Bu özel geceler, bizlere ruhumuzu arındırma, iç dünyamızı temizleme ve Yaradan'a yönelme fırsatı sunar. Kandiller, öze dönüşün, hatalarımızdan ders almanın, nefsin geçici arzularından uzaklaşarak kalıcı değerleri kavramanın zamanlarıdır.
Mevlid Kandili ise insanlığı en güzel şekilde şekillendiren bir şahsiyetin doğumunu anma günüdür: Rahmet elçisi Hz. Peygamber (s.a.v). Onun merhameti, adaleti, sabrı, cömertliği ve insana sunduğu değerler, bireysel ve toplumsal yaşamımızı aydınlatır. Bu özel gece, Peygamberimizin yüce ahlâkını daha iyi anlayıp hayatımıza yansıtmak için bir fırsattır.
Mevlid Kandili, tüm insanlığa sevgi, huzur, rahmet ve barış getirsin. Sevgili Peygamberimizi daha derinlemesine tanımamıza vesile olsun.
MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHATI
İslam dünyasında büyük bir âlim olan İmam Suyutî, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler ve çekilecek tesbihler konusunda önemli tavsiyelerde bulunur. Ona göre, bu mübarek gecede en azından bir kez Peygamber Efendimiz'e salât ve selâm göndermek gerekir. Yürekten ve samimiyetle, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlallah" demek, Peygamberimize sevgi ve saygının bir ifadesidir.
Salât ve selâmdan oluşan "salât-u selâm" terimi, Hz. Peygamber üzerine Allah'ın rahmet ve selamının inmesini dilemek amacıyla yapılan duaları ifade eder. "Salavât" ise, salât kelimesinin çoğul hâlidir ve Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:
"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salât eder. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzab, 33/56)
Bu nedenle Mevlid Kandili'nde salât ve selâm okumak, hem Peygamberimize olan bağlılığımızı gösterir hem de manevi bir huzur ve bereket kaynağıdır.
Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.