Mezarlıkta büyük saygısızlık: Bir grup genç dubayı söktü, kameraya el kol hareketi yaptı!

Burdur Asri Mezarlığı'na gece saatlerinde motosikletle gelen bir grup önce oyun oynadı. Gruptakilerden biri daha sonra plastik dubayı yerinden söküp, havuza attı. Daha sonra güvenlik kamerasına el hareketi yaptı.
'ZOR OLAN SAYGIYI YERİNE KOYMAK'
Görüntüler Burdur Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında, 'Mezarlıklarımız geçmişimizin bize bıraktığı kutsal bir emanettir. Ne yazık ki bir grup genç, bu emanete saygı göstermesi gerekirken plastik dubayı kopartıp havuza atarak ve el hareketleriyle tepki vererek yakışıksız bir davranış sergiledi. Havuzdaki dubayı çıkarmak kolay. Asıl zor olan, kaybolan saygıyı yerine koymak' mesajıyla paylaşıldı.