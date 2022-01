MHP’li Kılavuz, ‘CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi terör örgütlerinin yuvası haline getirildi’

MHP'li Olcay Kılavuz, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, CHP Mersin Milletvekillerinin kendisine yönelik iddialarına sert tepki göstererek "Burada, şerefsizin kim olduğunu ortaya koymaya ve tarihe not düşmeye geldim. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz basın toplantımızda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in belediye kadrolarını HDP ve PKK'lılara peşkeş çektiğini ifade etmiştik. Bunun üzerine, Türk ordusuna satıldı diyecek kadar alçalan şarlatan Ali Mahir Başarır ve CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel koro halinde bu iddiamızı ispatlamamızı dile getirdiler. Burada şerefsizin, haysiyetsizin kim olduğunu ortaya koymaya ve ihanetin belgelerini, alçaklığın vesikalarını yayınlayarak tarihe not düşmeye geldim" dedi.

"CHP, HDP'DİR"

Kılavuz, "Her şeyden önce tekrar ifade edelim ki; CHP, HDP'dir. CHP; Büyük Türk Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ve ülkülerinden sapmış Gazi Atatürk'ün kurduğu partiye ve cumhuriyetimize ihanetin büyüğünü yapmıştır. CHP, Kuva-yı milliye ruhuna sırt çevirmiş, emperyalizmin kapı kulluğuna soyunmuştur. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum" derken, CHP'li Engin Altay, "HDP-PKK ilişkisini görmüyoruz" ifadesiyle büyük bir skandala imza atmıştır. CHP'liler, hain başının heykelini dikeceğiz diyen, elinde askerimizin ve polisimizin kanı olan şerefsiz terörist Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden çıkması için seferber olacak kadar maalesef ruhunu kaybederken, CHP'li Sezgin Tanrıkulu, şehit verdiğimiz gün Terörist Demirtaş'ı hapishanede ziyaret ederek şehitlerimizin maalesef kemiklerini sızlatmıştır" diye konuştu.

"CHP-HDP-İP İTTİFAKI BELEDİYE KADROLARINI PKK'LILARA PEŞKEŞ ÇEKENLER"

Olcay Kılavuz, "Bu anlayış bugün Mersin'de CHP-HDP ve milliyetçi olma iddiasındaki İP ile ittifak halinde işbaşına gelerek Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrolarını maalesef ki bölücülere, vatanımıza ihanet edenlere peşkeş çekmiş, vatanın teminatı, milletin hizmetkârı Mersinli hemşerilerimizin ekmeklerine kan doğranmıştır. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Mersinliler! Mersin'e sahip çıkınız" sözünü görülüyor ki yanlış anlamış, yereldeki CHP-HDP-İP-PKK iş birliğini ihanetle taçlandırmıştır. Bugün bu ihaneti belgeleriyle isim isim göstererek iddiamızı ispatlamayı bekleyenlerin, şeref ve haysiyet ispatı isteyenlerin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tek bir terör örgütü üyesi çalışıyorsa her türlü yaptırıma razı olacağını söyleyen Türk ordusuna satılmış diyen Ali Mahir Başarır'ın yüzlerine tokat gibi çarpıyorum" dedi.

"SEÇER BELEDİYE KADROLARINI PKK'LILARA PEŞKEŞ ÇEKERKEN BAŞARIR, ANTMEN VE GÖKÇEL ÜÇ MAYMUNU OYNAMIŞTIR"

Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer belediye kadrolarını belgeleriyle, bilgileriyle PKK'lılara peşkeş çekmiş, Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ise bu ihanete kol kanat germiştir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer terör örgütü üyelerini işe alıp teröristlere maaş sağlarken Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ise bu alçaklık karşısında üç maymunu oynamıştır. Belediye kadrolarını PKK'lılara peşkeş çekenler vatanseverlikten, milletperverlikten bahsetmemelidir. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutanlar milletin vekilliğine soyunmamalıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızda ihanetle ortak hareket edenler şeref ve namus kelimelerini asla ağızlarına dolamamalıdır" şeklinde konuştu.

"BUNLAR İHANETİN BELGESİDİR"

Milletvekili Kılavuz, "Bunlar, ihanetin belgeleridir. Belediye kadrolarına doldurulan bu teröristler Mersin Büyükşehir Belediyesinin terör örgütlerinin yuvası haline nasıl getirildiğinin vesikalarıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında olarak görev yapan B. adlı şahıs HDP Akdeniz Belediyesinde geçmiş yıllarda çalıştığı dönemde terör örgütüne para aktardığı, ilişki ve irtibat içinde olduğu için işlem görmüş müdür görmemiş midir?, MESKİ'de su arıza biriminde çalışan R.T silahlı terör örgütüne üye olmaktan PKK paçavralarını sosyal medya hesabında paylaşan ve yine MESKİ'de çalışan İ.G ise terör örgütü propagandası yapmaktan işlem görmüştür. Belediyenin iştirak şirketi olan Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret Sanayi Anonim Şirketi personellerinden H.S, S.D, F.Y, Z.D ve A.İ terör örgütü propagandası, F.İ, S.C ve R.S terör örgütü üyesi, N.A örgütün kırsal alanında faaliyet ve propaganda, M.Ö ise taşlı sopalı molotoflu saldırı yapmaktan işlem görmüştür. H.V ise THKP-C, TKP-ML propagandası yapmaktan işlem görmüştür. Bu isimlerin sosyal medya paylaşımları da terör örgütü üyeliklerinin en açık tescilidir. Bu şahıslar içinde mahkeme kararıyla silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve propaganda yaptığı tescillenen ve hüküm giyenler de vardır" dedi.

"CHP'NİN MERSİN MİLLETVEKİLLERİ ŞEREF VE HAYSİYETLERİNİ İSPAT EDECEKLER MİDİR?"

"Bunlar sadece kamuoyunun ve Mersinli hemşerilerimizin bildiği örneklerdir" diyen Olcay Kılavuz, "Belediyede çalışan bilmediğimiz daha kaç terörist çalışmaktadır? Açıkladığım bilgiler gerçek bilgilerdir. Terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişileri belediye kadrolarına dolduran CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı istifa edecek midir? CHP'nin Mersin milletvekilleri bu bilgileri yalanlayamazlarsa istifa edecekler midir? Gelmiş olduğumuz gelenekte yalana, yanlışa, iftiraya yer yoktur. Örfümüz töremiz doğruyu doğru olarak konuşmayı gerektirir" diye konuştu.

"BU İHANETLER ASLA CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

Kılavuz, "Hiç kimse aklından çıkarmamalıdır ki bu ihanetler asla cezasız kalmayacaktır. Devletimizin yetkili makamları bu ihanetleri soruşturacak ve gerekli tedbirleri mutlak surette alacaktır. Bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet edenler, silahlı terör örgütü üyelerini besleyip büyütenler, Belediye kadrolarını hain ve alçak teröristlere peşkeş çekenler, kamu kaynakları ve milletimizin zenginlikleri terör örgütü üyelerine altın tepside sunulurken bu ihanetleri görmezden gelenler er veya geç hak ettikleri muameleyi ve cezayı göreceklerdir. Bu vatan Türk vatanıdır. Bu millet Türk milletidir. Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Sadece bir bayrağımız vardır o da şanlı Türk bayrağımızdır. Bunu da asla kimse aklından çıkarmamalıdır" dedi.