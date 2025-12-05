Mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi!

'ŞOFÖRÜ AYILTTIK'

Süverler Mahalle Muhtarı Neşet Akdeniz, "Köyümüzde doğal gaz sebebiyle altyapı çalışması var. Yaşanan yük dengesizliğinden dolayı kaza meydana geldi. Ölü veya yaralı yok. Sadece dorse devriliyor. Şoför olay sebebiyle baygınlık geçirdi ancak ayılttık. Herhangi bir sorun yok" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.