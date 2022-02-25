Midelerinden eroin dolu 176 kapsül çıktı

Şüphelilerin çekilen tomografi ve röntgen görüntülerinde mide ve bağırsaklarında yabancı cisim olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla her iki şüphelinin midesinden toplam 176 adet kapsül içerisinde 1 kilo 96 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Jandarma iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Bitlis kapalı cezaevine konuldu.
Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkının da desteği ile kararlılıkla devam edilmektedir."