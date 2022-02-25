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Giriş Tarihi: 25.2.2022 17:25 Son Güncelleme: 25.2.2022 17:45

Midelerinden eroin dolu 176 kapsül çıktı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Midelerinden eroin dolu 176 kapsül çıktı

Bitlis’te 2 kişinin midesinden 176 kapsül içerisinde 1 kilo 96 gram eroin çıktı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Güroymak ilçesi Günkırı mevkiinde yol kontrol faaliyeti yapıldı. Van-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünde iki şüphelinin vücutlarında uyuşturucu madde taşıdıkları bilgisi alındı.

Şüphelilerin çekilen tomografi ve röntgen görüntülerinde mide ve bağırsaklarında yabancı cisim olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla her iki şüphelinin midesinden toplam 176 adet kapsül içerisinde 1 kilo 96 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Jandarma iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Bitlis kapalı cezaevine konuldu.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkının da desteği ile kararlılıkla devam edilmektedir."

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Midelerinden eroin dolu 176 kapsül çıktı
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