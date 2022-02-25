Midelerinden eroin dolu 176 kapsül çıktı

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkının da desteği ile kararlılıkla devam edilmektedir."