Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 23 yaşındaki M.R.B'nin il dışından uyuşturucu madde getirdiğini belirledi. Evine yapılan baskında gözaltına alınan M.R.B., hastaneye götürülerek muayene ettirildi. M.R.B.'nin çekilen röntgen filminde midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi. M.R.B.'nin midesindeki uyuşturucu doktorlar tarafından çıkarıldı. Mideden 77 kapsul içinde 1 kilo 134 gram afyonsakızı çıkartıldı. M.R.B. tedavisinin ardından sorgulanmak üzere narkotik şubeye götürüldü.