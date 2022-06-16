Midesinden 83 liralık madeni para çıktı

Van İpekyolu'nda yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 35 yaşındaki hasta karın ağrısı şikayetiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Röntgen ve endoskopi sonrası hastanın midesinde metal ve taş parçaları tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alınan hastanın midesinden ise 1 ve 50 kuruşluk madeni para, çivi ve vida gibi metal parçaları ile taş, cam, pil gibi 233 adet cisim çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyon ise 5 hekim tarafından yapıldı. Genel Cerrah Dr. Serhat Binici, hastanın 20 günlük karın ağrısı şikâyetiyle başka bir hastaneye gittiğini ve orada karnında yabancı cisimlerin görüldüğünü belirtti. İleri tahkik ve tedavi amacıyla kendilerine yönlendirildiğini ifade eden Dr. Serhat Binici, "Bizler de yabancı cisimlerin hastanın midesini aşağıya çektiğini fark ettik. Daha sonra hastamızı endoskopiye aldık. Endoskopide hastanın midesinde çok sayıda metal para, taş ve çivi gördük. Daha sonra da açık ameliyata karar verdik. Cerrahi ekibimizle hastayı ameliyata aldık. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrası yabancı cisimleri çıkardık" dedi.