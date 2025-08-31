Milli ara ne zaman başlıyor? A Milli Takım’ın Gürcistan ve İspanya maçları için geri sayım! Süper Lig’de milli ara tarihleri

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosu belli oldu.

Milli Takıma davet edilen oyuncuların bu kapsamda çalışmalara katılması ve Dünya Kupası elemelerine odaklanılması için Süper Lig'de milli ara 1 Eylül itibarıyla başlayacak.