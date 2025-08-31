Milli ara ne zaman başlıyor? A Milli Takım’ın Gürcistan ve İspanya maçları için geri sayım! Süper Lig’de milli ara tarihleri

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak Milli Takım çalışmaları ile Süper Lig milli ara vermiş olacak. Kasım ayı itibarıyla tamamlanacak eleme süresinde zaman zaman milli maç arası verilecek. Süper Lig milli ara tarihleri ne zaman başlıyor sorusu da bu kapsamda TFF kanallarına yöneltiliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosu belli oldu.
Milli Takıma davet edilen oyuncuların bu kapsamda çalışmalara katılması ve Dünya Kupası elemelerine odaklanılması için Süper Lig'de milli ara 1 Eylül itibarıyla başlayacak.
A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.
Milliler Gürcistan maçı için 3 Eylül Çarşamba günü Tiflis'e gidecek.
Dünya Kupası elemeleri E grubu ilk maçı Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül Perşembe günü oynanacak. Gürcistan Türkiye milli maçı 19.00'da başlayacak.
Milliler ikinci maçlarına İspanya karşısında evinde çıkacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - İspanya maçı 21.45'te başlayacak.
|
Oyuncu
|
Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
A Millilik Sayısı / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
|
Altay Bayındır
|
Manchester United
|
14.04.1998
|
10/0
|
27.05.2021
|
Berke Özer
|
LOSC Lille
|
25.05.2000
|
2/0
|
07.06.2025
|
Mert Günok
|
Beşiktaş A.Ş.
|
01.03.1989
|
37/0
|
24.05.2012
|
Uğurcan Çakır
|
Trabzonspor A.Ş.
|
05.04.1996
|
31/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
|
Abdülkerim Bardakcı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.09.1994
|
19/2
|
16.06.2023
|
Çağlar Söyüncü
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
23.05.1996
|
58/2
|
24.03.2016
|
Eren Elmalı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
17/0
|
07.06.2022
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Brighton & Hove Albion FC
|
07.10.1999
|
22/1
|
04.06.2022
|
Merih Demiral
|
Al-Ahli Saudi FC
|
05.03.1998
|
55/4
|
20.11.2018
|
Mert Müldür
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
03.04.1999
|
36/2
|
11.10.2018
|
Samet Akaydin
|
Çaykur Rizespor A.Ş.
|
13.03.1994
|
14/1
|
19.11.2022
|
Yusuf Akçiçek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
25.01.2006
|
2/0
|
23.03.2025
|
Zeki Çelik
|
AS Roma
|
17.02.1997
|
54/2
|
05.06.2018
|
ORTA SAHA
|
Demir Ege Tıknaz
|
Beşiktaş A.Ş.
|
17.08.2004
|
1/0
|
10.06.2025
|
Hakan Çalhanoğlu
|
FC Internazionale Milano
|
08.02.1994
|
97/21
|
06.09.2013
|
İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
26.01.1999
|
26/1
|
22.09.2022
|
Kaan Ayhan
|
Galatasaray A.Ş.
|
10.11.1994
|
71/5
|
31.08.2016
|
Orkun Kökçü
|
Beşiktaş A.Ş.
|
29.12.2000
|
41/3
|
06.09.2020
|
Salih Özcan
|
Borussia Dortmund
|
11.01.1998
|
23/0
|
29.03.2022
|
FORVET
|
Arda Güler
|
Real Madrid CF
|
25.02.2005
|
21/5
|
19.11.2022
|
Barış Alper Yılmaz
|
Galatasaray A.Ş.
|
23.05.2000
|
28/2
|
13.11.2021
|
Can Uzun
|
Eintracht Frankfurt
|
11.11.2005
|
3/0
|
22.03.2024
|
Deniz Gül
|
FC Porto
|
02.07.2004
|
3/0
|
20.03.2025
|
İrfan Can Kahveci
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
15.07.1995
|
41/5
|
23.03.2018
|
Kenan Yıldız
|
Juventus
|
04.05.2005
|
21/2
|
12.10.2023
|
Kerem Aktürkoğlu
|
SL Benfica
|
21.10.1998
|
44/12
|
27.05.2021
|
Oğuz Aydın
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
27.10.2000
|
4/0
|
04.06.2024
|
Yunus Akgün
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
14/2
|
04.06.2022