Milli ara ne zaman başlıyor? A Milli Takım'ın Gürcistan ve İspanya maçları için geri sayım! Süper Lig'de milli ara tarihleri

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında E grubunda Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar için ilk mücadele deplasmandaki Gürcistan maçı olacak. Bu noktada Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonuna ara verilecek. İlk iki maçın aday kadrosu açıklanırken milli takım oyuncuları eylül ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacak. Peki, milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, milli ara tarihleri:

Milli ara ne zaman başlıyor? A Milli Takım’ın Gürcistan ve İspanya maçları için geri sayım! Süper Lig’de milli ara tarihleri

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak Milli Takım çalışmaları ile Süper Lig milli ara vermiş olacak. Kasım ayı itibarıyla tamamlanacak eleme süresinde zaman zaman milli maç arası verilecek. Süper Lig milli ara tarihleri ne zaman başlıyor sorusu da bu kapsamda TFF kanallarına yöneltiliyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosu belli oldu.

Milli Takıma davet edilen oyuncuların bu kapsamda çalışmalara katılması ve Dünya Kupası elemelerine odaklanılması için Süper Lig'de milli ara 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Milliler Gürcistan maçı için 3 Eylül Çarşamba günü Tiflis'e gidecek.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası elemeleri E grubu ilk maçı Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül Perşembe günü oynanacak. Gürcistan Türkiye milli maçı 19.00'da başlayacak.

Milliler ikinci maçlarına İspanya karşısında evinde çıkacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - İspanya maçı 21.45'te başlayacak.

A MİLLİ TAKIM GÜRCİSTAN VE İSPANYA MAÇLARI ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Altay Bayındır

Manchester United

14.04.1998

10/0

27.05.2021

Berke Özer

LOSC Lille

25.05.2000

2/0

07.06.2025

Mert Günok

Beşiktaş A.Ş.

01.03.1989

37/0

24.05.2012

Uğurcan Çakır

Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

31/0

30.05.2019

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

19/2

16.06.2023

Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe A.Ş.

23.05.1996

58/2

24.03.2016

Eren Elmalı

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

17/0

07.06.2022

Ferdi Kadıoğlu

Brighton & Hove Albion FC

07.10.1999

22/1

04.06.2022

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

55/4

20.11.2018

Mert Müldür

Fenerbahçe A.Ş.

03.04.1999

36/2

11.10.2018

Samet Akaydin

Çaykur Rizespor A.Ş.

13.03.1994

14/1

19.11.2022

Yusuf Akçiçek

Fenerbahçe A.Ş.

25.01.2006

2/0

23.03.2025

Zeki Çelik

AS Roma

17.02.1997

54/2

05.06.2018

ORTA SAHA

Demir Ege Tıknaz

Beşiktaş A.Ş.

17.08.2004

1/0

10.06.2025

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

97/21

06.09.2013

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

26/1

22.09.2022

Kaan Ayhan

Galatasaray A.Ş.

10.11.1994

71/5

31.08.2016

Orkun Kökçü

Beşiktaş A.Ş.

29.12.2000

41/3

06.09.2020

Salih Özcan

Borussia Dortmund

11.01.1998

23/0

29.03.2022

FORVET

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

21/5

19.11.2022

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

28/2

13.11.2021

Can Uzun

Eintracht Frankfurt

11.11.2005

3/0

22.03.2024

Deniz Gül

FC Porto

02.07.2004

3/0

20.03.2025

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

41/5

23.03.2018

Kenan Yıldız

Juventus

04.05.2005

21/2

12.10.2023

Kerem Aktürkoğlu

SL Benfica

21.10.1998

44/12

27.05.2021

Oğuz Aydın

Fenerbahçe A.Ş.

27.10.2000

4/0

04.06.2024

Yunus Akgün

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

14/2

04.06.2022
