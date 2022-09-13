Haberler Yaşam Haberleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:
Giriş Tarihi: 13.9.2022 12:27

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve açılışlar için geldiği Zonguldak'ta yaptığı açıklamada, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılına hazırlıklı bir şekilde başladıklarını belirterek, “Tüm okullarımızın ihtiyacını karşılayarak, güçlendirilmesinden temizlik malzemesine kadar büyük onarımlarından küçük onarımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

DHA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve açılışlar için Zonguldak'a geldi. Vali Mustafa Tutulmaz ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılına hazırlıklı bir şekilde başladıklarını belirterek, "Tüm okullarımızın ihtiyacını karşılayarak, güçlendirilmesinden temizlik malzemesine kadar büyük onarımlarından küçük onarımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

"DEVREK KÖY YAŞAM MERKEZİNİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Öğrencilerin ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak kitaplarını da tüm okullarda hazır etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özer, "Bugün de benim ikinci ilim olan Zonguldak'tayız. Hem lise açılışı yapacağız hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak son zamanlarda köylerdeki atıl olan okulları aktif hale getirerek anaokulları ve halk eğitim merkezleriyle bir arada bulunduğu köy yaşam merkezleriyle ilgili açılışımızın bir adımı olan Devrek Köy Yaşam Merkezinin açılışını yapacağız" diye konuştu.

Bakan Özer, yapılan ziyaretlerle kentteki eğitimin geldiği noktayı ve daha önceki yatırımlarla eğitimin kalitesinin artmasıyla ilgili değerlendirmeyi geniş bir şekilde yapmış olacaklarını aktardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları belirlendi! İstanbul dahil ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Erdoğan detayları açıklıyor!
TOKİ başvuru 2022 şartları belli oldu! TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? e Devlet başvuru ekranı
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları açıklandı! Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut satışa çıkıyor
Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar ödeniyor? Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül 2022 listesi sorgulama e-Devlet ekranı
Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
Emekli promosyon 2022 Eylül ücretleri güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, son gün ne zaman?
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? İşte TOKİ başvuruları hakkında bilgiler
GSB 4 bin 147 personel alımı yapıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru e-Devlet ekranı ile GSB personel alımı başvuru şartları
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA