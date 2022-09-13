Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve açılışlar için Zonguldak'a geldi. Vali Mustafa Tutulmaz ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılına hazırlıklı bir şekilde başladıklarını belirterek, "Tüm okullarımızın ihtiyacını karşılayarak, güçlendirilmesinden temizlik malzemesine kadar büyük onarımlarından küçük onarımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

"DEVREK KÖY YAŞAM MERKEZİNİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Öğrencilerin ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak kitaplarını da tüm okullarda hazır etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özer, "Bugün de benim ikinci ilim olan Zonguldak'tayız. Hem lise açılışı yapacağız hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak son zamanlarda köylerdeki atıl olan okulları aktif hale getirerek anaokulları ve halk eğitim merkezleriyle bir arada bulunduğu köy yaşam merkezleriyle ilgili açılışımızın bir adımı olan Devrek Köy Yaşam Merkezinin açılışını yapacağız" diye konuştu.

Bakan Özer, yapılan ziyaretlerle kentteki eğitimin geldiği noktayı ve daha önceki yatırımlarla eğitimin kalitesinin artmasıyla ilgili değerlendirmeyi geniş bir şekilde yapmış olacaklarını aktardı.