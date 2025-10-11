MİLLİ MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR! A Milli Futbol Takımı Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

2026 Dünya Kupası yolunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Millî Takımımız, Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında bu kez deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Montella'nın önderliğindeki Ay-Yıldızlılar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı ve açıklanan kadroda öne çıkan isimler dikkat çekti. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü haftasında A Millî Takım, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan'ın konuğu olacak. Kritik mücadele saat 21.45'te start alacak.
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI
İşte Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye
BULGARİSTAN - TRÜRKİYE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan'a konuk olacak. Kritik mücadele, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak ve biletler Passolig platformu üzerinden satışa sunuldu. Misafir tribünü için bilet fiyatı 1.750 TL olarak belirlendi ve Passolig kartı sahibi olma şartı aranmıyor; bu durum, taraftarlar için büyük kolaylık sağlıyor. Hem grup sıralamasındaki pozisyon hem de Dünya Kupası yolunda önem taşıyan bu karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen futbolseverlere, biletlerini erkenden temin etmeleri öneriliyor.