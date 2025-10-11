Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR! A Milli Futbol Takımı Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 11.10.2025 07:15

MİLLİ MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR! A Milli Futbol Takımı Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde üçüncü sınavına çıkıyor. Ay-Yıldızlı ekip, deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası yolunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Millî Takımımız, Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında bu kez deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Montella'nın önderliğindeki Ay-Yıldızlılar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı ve açıklanan kadroda öne çıkan isimler dikkat çekti. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü haftasında A Millî Takım, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan'ın konuğu olacak. Kritik mücadele saat 21.45'te start alacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak milli karşılaşma, TV8'den ve Exxen platformundan canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

İşte Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

BULGARİSTAN - TRÜRKİYE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan'a konuk olacak. Kritik mücadele, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak ve biletler Passolig platformu üzerinden satışa sunuldu. Misafir tribünü için bilet fiyatı 1.750 TL olarak belirlendi ve Passolig kartı sahibi olma şartı aranmıyor; bu durum, taraftarlar için büyük kolaylık sağlıyor. Hem grup sıralamasındaki pozisyon hem de Dünya Kupası yolunda önem taşıyan bu karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen futbolseverlere, biletlerini erkenden temin etmeleri öneriliyor.

