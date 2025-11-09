MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte A Milli Takım kalan maçları

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen A Milli Futbol Takımı'mız, grubun son iki maçına çıkıyor. Grupta alınan başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Milliler, ilk maçta deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği Bulgaristan karşısında bu kez iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Bursa'da oynanacak bu kritik karşılaşma, 18 Kasım'da İspanya ile oynanacak zorlu deplasman öncesi moral ve puan açısından büyük önem taşıyor. İşte, milli maç programı: