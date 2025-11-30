MİLLİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye-Romanya play-off maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir sınava çıkıyor. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, kritik Play-Off maçında Romanya karşısında galibiyet peşinde olacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu eleme müsabakası mart ayında gerçekleştirilecek. Peki, Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar…