Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye-Romanya play-off maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2025 17:07

MİLLİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye-Romanya play-off maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda önemli bir mücadeleye çıkıyor. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Play-Off turunda Romanya ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Türkiye-Romanya karşılaşmasının günü, saati ve oynanacağı stadyumu merak ediyor. Peki, Türkiye-Romanya play-off maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye-Romanya play-off maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir sınava çıkıyor. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, kritik Play-Off maçında Romanya karşısında galibiyet peşinde olacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu eleme müsabakası mart ayında gerçekleştirilecek. Peki, Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar…

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.

Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final maçları 26 Mart'ta, final müsabakaları ise 31 Mart'ta oynanacak.

Final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova

Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

TÜRKİYE ROMANYA'YI ELERSE FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

Ay-yıldızlılar, 26 Mart'ta Romanya ile evinde kritik bir maça çıkacak. Türkiye, Romanya'yı geçerse play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının kazananı ile deplasmanda karşılaşacak. Bu final maçını kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
MİLLİ MAÇ PROGRAMI: Türkiye-Romanya play-off maçı ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz