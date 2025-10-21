Haberler Yaşam Haberleri A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: 2026 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:51

A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile maça çıkacak. Ay yıldızlılar art arda aldığı 6-1 ve 4-1’lik galibiyetlerle sahne alıyor. E Grubu’nda ikinci sırada yer alan milli takım maç takvimi için tarihler araştırılıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte fikstür

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki mücadelesine devam ediyor. 9 puanla grubun ikinci sırasında bulunan Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlılar hazırlıklarını sürdürüyor, taraftarlar ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli maçın yeniden TV8 ve Exxen ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ İLE TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puan topladı. İlk 4 maçını tamamlayan Milliler'in, grup aşamasında oynaması gereken 2 maçı daha kaldı. İşte milli takımın kalan maçları;

15 KASIM

20:00 Türkiye - Bulgaristan

18 KASIM

22:45 İspanya - Türkiye

