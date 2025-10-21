A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: 2026 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki mücadelesine devam ediyor. 9 puanla grubun ikinci sırasında bulunan Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlılar hazırlıklarını sürdürüyor, taraftarlar ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?