MİLLİ MAÇLAR: 2026 Dünya Kupası play-off yarı final Türkiye - Romanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda A Milli Takım için play-off programı netlik kazandı. Zürih'te yapılan kura çekiminde Türkiye, yarı finalde Romanya ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik karşılaşma, millilerin turnuvaya katılma hedefi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye – Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…