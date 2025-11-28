Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇLAR: 2026 Dünya Kupası play-off yarı final Türkiye - Romanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.11.2025 22:00

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma yolunda kritik bir adım atan A Milli Futbol Takımı, play-off yarı finalinde rakibini bekliyor. Zürih’te yapılan kura çekiminde Türkiye’nin rakibi Romanya oldu. Tek maç üzerinden oynanacak bu önemli karşılaşma, millilerin turnuvaya katılma yolundaki en kritik sınavlarından biri olarak öne çıkıyor. Futbolseverler ise Türkiye – Romanya maçının tarih, saat ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. İşte milli takımın play-off mücadelesiyle ilgili detaylar…

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda A Milli Takım için play-off programı netlik kazandı. Zürih'te yapılan kura çekiminde Türkiye, yarı finalde Romanya ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik karşılaşma, millilerin turnuvaya katılma hedefi açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Kritik mücadele 26 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de başlayacak.

MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya arasındaki mücadele, TV8'den naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova

Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

