Milli paraşütçü yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Fethiye'nin Ölüdeniz mahallesinde yamaç paraşütü eğitimi vermekte olan milli paraşütçülerden Orkut Baysal, yamaç paraşütü eğitimi verdiği Andaç Ünsal (45) ile öğle saatlerinde Babadağ'a çıktılar.
Babadağ'ın bin 700 metre pistinde uçuş için hazırlıklarını yapan ikiliden Andaç Ünsal, yamaç paraşütünü kullanacak eğitim veren usta pilot Orkut Baysal da müşteri koltuğuna oturup tandem (ikili) uçuşa eşlik edecekti.
Yamaç paraşütü eğitimi alan Andaç Ünsal'ın kontrolünde tandem atlayış başarılı şekilde gerçekleşirken Ölüdeniz'in güzelliklerini izleyerek geçen uçuşta Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçildiği anda single (tekli) uçarak aynı yere inmek isteyen İngiliz uyruklu Thomas Aitken (45)'in kontrolündeki yamaç paraşütünün yere 20 metre yükseklikte çarpması ile her iki paraşüt önce bir otelin çatısına, oradan da yüzme havuzunun kenarına düştüler.
Paraşüt kazasını görenler hemen 112 çağrı merkezinden yardım istedi.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan yamaç paraşütü eğitimi alan Andaç Ünsal ile İngiliz uyruklu Thomas Aitken, özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden yamaç paraşütü milli sporcusu Orkut Baysal'ın cesedi de Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Paraşüt kazası ile ilgili soruşturmayı Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı birlikte sürdürüyor.