Milli paraşütçü yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan yamaç paraşütü eğitimi alan Andaç Ünsal ile İngiliz uyruklu Thomas Aitken, özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden yamaç paraşütü milli sporcusu Orkut Baysal'ın cesedi de Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Paraşüt kazası ile ilgili soruşturmayı Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı birlikte sürdürüyor.