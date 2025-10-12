Milli Savunma Bakanlığı’nda rüşvet soruşturması: 9 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda bazı izin belgelerinde menfaat sağlandığı tespit edilince rüşvet soruşturması başlattı. Ankara merkezli operasyonda 2'si ihraç, 1'i emekli personel, 2'si aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 27 şüpheli yakalanırken, işlemlerin sürdüğü bildirildi.

RÜŞVET İDDİASINA ORTAK OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu menfaat temin edildiğine dair tespitler üzerine harekete geçti. Soruşturma kapsamında, Bakanlıktan talep edilen bazı izin belgelerinde usulsüzlük yapıldığı ve bu süreçte menfaat sağlandığı belirlendi. Bunun üzerine 8 Ekim 2025 tarihinde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyonda, 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında "rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "rüşvet almak ve vermek" suçlarından gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı, 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.