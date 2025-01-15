Milli uydu Fergani yörüngede

Yerli ve milli teknolojinin öncülerinden Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin en büyük uydusu FGN-100-d1, yörüngeye başarıyla yerleşti. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Fergani Uzay'ın milli olarak geliştirdiği FGN-100-d1 uydusu, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Böylece Fergani Uzay tarafından yürütülen Konumlandırma Takım Uydu Projesi'nin ilk adımı başarıyla atıldı.

Türkiye'nin özel bir firma tarafından üretilen en büyük uydusu olan 102 kilogram ağırlığındaki FGN- 100-d1, "Rideshare Programı" kapsamında Transporter-12 göreviyle uzaya taşındı. Milli uydu sistemi fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra fırlatma aracından ayrılarak yörüngesine başarıyla yerleşti. FGN-100-d1 uydusu, yörüngeye oturmasının ardından telemetri verileri ileterek başarılı şekilde göreve başladı. FGN-100-d1 uydusunun fırlatma ve yörüngeye yerleşme yolculuğu Fergani Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden takip edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, "Bugün ilk uydumuzu yörüngeye oturtmuş olduk. Bu uydularımız alçak yörünge konstelasyonu olarak adlandırılan takım uyduları görevini üstlenerek hem konumlandırma hem de haberleşme alanında hizmet verecekler" dedi.

GÜNDE 15 TUR ATACAK

FGN-100-d1 uydusu, Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) yaklaşık 510 kilometre irtifada ve Güneş Eşzamanlı Yörünge'de (SSO) görev yapacak. Milli uydu yörüngede 7.6 km/saniye hızla hareket ederek bir günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak.