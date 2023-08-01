Milli voleybolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önde gelen oyuncularından Hande Baladın'ı tehdit eden şüpheli Mustafa N. tutuklandı. SABAH'ın Türkiye'ye duyurduğu olayda Mustafa N., Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik sosyal medya üzerinden tehditler yağdırdı. Şüpheli, Baladın için şunları yazdı: "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf âşık gibi göründüm kendisine. Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım, bundan dahi korkmuyor. Kızdan intikam almadan bana ölüm yok." Can güvenliğinden endişe duyan Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen polis, Mustafa N.'yi Bakırköy'de yakaladı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde teknik personel olarak çalıştığı da belirlendi. Mustafa N. "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı.