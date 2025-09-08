Milyarlarca kişi kanlı ay tutulması’nı izledi

Dünyanın farklı yerlerinde milyarlarca kişi gökyüzünün en büyüleyici olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması'na şahitlik etti. Önceki gün Türkiye'den de gözlemlenen tutulmada Ay, Dünya'nın gölgesine girerek bakır-kızıl renklere büründü. BBC'nin haberine göre Türkiye'de de 19.28'de yarı gölge evresiyle görülmeye başlayan tutulmada Ay 20.30 civarı tamamen Dünya'nın gölgesi altında kaldı. Tam tutulma evresi 82 dakika sürdü. Asya, Avustralya'nın batısı ve Doğu Avrupa'daki ülkeler tam tutulmaya şahit olurken, Avrupa'nın batısındaki ülkeler tutulmayı parçalı olarak izleyebildi. Kanlı Ay Tutulması internet üzerinden birçok farklı kanaldan canlı olarak paylaşıldı. Bir sonraki tam ay tutulması 2-3 Mart 2026'da yaşanacak. Tutulma Doğu Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu, Arktik ve Antarktika'dan izlenebilecek.