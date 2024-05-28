Milyonda bir görülen kaval kemiği eksikliği bulunan Mehmet Salih yürümek istiyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan öğretmen Adem ve Arife Demirezen çifti, 2017 yılının Ekim ayında Mehmet Salih'i kucaklarına aldı.

28 haftalık dünyaya gelen Mehmet Salih'e milyonda bir görülen doğumsal çift taraflı kaval kemiği eksikliği (Tibial Hemimelia) hastalığı teşhisi konuldu.

18 KEZ AMELİYAT OLDU

Çocuklarını Türkiye'de birçok hastaneye götüren çift, duyduklarına inanamadı. Bazı doktorlar tek ayağının bazılarının ise iki ayağının birden ampütasyon edilmesini söyledi. Aile Mersin'de yaşayan ve Mehmet Salih ile aynı hastalığa sahip, 2015 yılında tedavi edilip, yürüyebilen Furkan Eymen'in ailesine ulaştı. Demirezen ailesi, aileden bilgi alıp çocuğun doktoruna ulaştı. Bunun üzerine Dubai'ye giden Demirezen kritik bir karar verdi. Ya çocuklarının ayakları ampüte edilecekti yada seri ameliyatlar olacaktı. Aile çocuklarının ameliyat edilmesine karar verdi. Mehmet Salih bu zamana kadar seri halinde 18 kez ameliyat oldu.

SON BİR AMELİYATI KALDI

Gebze Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan baba Adem Demirezen, eşinin oğluyla birlikte 1 yıldır Dubai'de tedavi gördüklerini ifade etti. 2 ay içerisinde oğlunun bir ameliyat daha olması gerektiğini belirten Demirezen, bunun içinde valilik onaylı yardım kampanyası başlattıklarına dikkat çekti. Ameliyat olabilmesi için 9 milyon TL gibi bir paraya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Demirezen, "Şuan için tedavimiz iyi gidiyor. Önümüzde bu serinin son ameliyatı kaldı. Ameliyatlar neticesinde evladım kendi uzuvları üzerinde yürüyebilecek. Vücudun gelişimi devam ettiği sürece uzatma ameliyatları devam edecek. Ama bu süre içerisinde kendisi gezip dolaşabilecek, ihtiyaçlarını görebilecek" dedi.