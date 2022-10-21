Milyonlarca liralık karavan vurgunu: Yüzlerce mağdur var!

"AVUKATLAR İCRAYA GİTTİ, İCRALİK BİR ŞEY BULAMADILAR"



Volkan Adalar ise "Şubat ayında anlaşma yaptık, firmayı araştırdık, fuarda gittik gördük. Şubat'ta sözleşmeyi yaptık, 10 Ağustos'ta aracımız bize teslim edilecekti. Temmuz ayında 25 bin lira daha gönder dediler, göndermedim. İyi ki de göndermemişim. Yasal yollara başvurduk. Avukatlar icraya gitti, icralık bir şey yoktu" dedi.

FİRMA YETKİLİSİ : TAM OLARAK MAĞDURİYET YOK ASLINDA



Firma yetkilisi olduğunu söyleyen kişi DHA Muhabirini telefonla arayarak "Şu anda fabrikamız taşınma durumunda. Ankara bayimiz tarafından biz de mağdur edildik. Bizim mağdur edilmemizden dolayı müşterilerimiz de bir mağduriyet yaşıyor, şu anda mağduriyet yok diyemem. Biz fabrikamızı teminat olarak Ankara bayisine vermiştik, tapuyu almaya çalışıyoruz. Tapuyu alınca fabrikayı satıp, eski fabrikamıza taşınacağız. Kapatıp gitme söz konusu değil. Tam olarak mağduriyet de yok aslında, çünkü isteyen müşteriler bize ulaşabiliyorlar. Fabrika satılınca iadeler yapılacak, karavanlar da teslim edilecek hatta iadeler yapılmaya başlandı" diye konuştu.